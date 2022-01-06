В Сети опубликовали видео «зачистки» улиц Алма-Аты силовиками

В Сети опубликовали видео подготовки казахстанских силовиков к «зачистке» в Алма-Аты. В соответствии с описанием ролика, на нем запечатлены сотрудники городского департамента полиции, выдвигающиеся на улицы Карасай батыра - Масанчи.

В начале ролика показаны правоохранители, описывающие обнаруженные в гражданском автомобиле вооружение и боеприпасы. На кадры камер видеонаблюдения также попало задержание нескольких протестующих. Полицейские дежурят рядом с ними в ожидании подкрепления. Ролик опубликован на Youtube.

Массовые протесты в Казахстане начались после Нового года: граждане, недовольные ценами на сжиженный газ, вышли на улицы на митинги, но постепенно сборища переросли в массовые протесты по всей стране. Вместе с тем, митингующие начали озвучивать новые социально-политические требования. Между гражданскими и силовиками начались столкновения, в ходе которых последние применяли газ и светошумовые гранаты. 5 января в стране ввели чрезвычайное положение, в тот же день правительство было отправлено в отставку.