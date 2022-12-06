Шойгу: Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, обстреливая ЗАЭС
Вооруженные формирования Украины целенаправленно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, официальный Киев стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.
«Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект», - сказал Шойгу.
Глава российского оборонного ведомства заявил, что за последние две недели украинские боевики выпустили по ЗАЭС 33 крупнокалиберных снаряда.
Шойгу также назвал целью российских массированных ударов сокрушение военного потенциала Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов