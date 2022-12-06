Шойгу отметил перехват нашей ПВО большинства снарядов, которыми Киев бьет по ЗАЭС

Атаки украинских войск по Запорожской АЭС Минобороны РФ классифицирует как ядерный терроризм.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"

Российские средства противовоздушной обороны отразили большинство снарядов, выпущенных украинскими боевиками по Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

«Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения», - заявил Шойгу.

Министр отметил, что часть снарядов все же поражает объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Оборонное ведомство России классифицирует данные атаки как ядерный терроризм.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов