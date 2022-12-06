Шойгу: цель массированных ударов по объектам Украины - сокрушение ее военного потенциала

Как отметил министр обороны России, массированные удары высокоточным оружием наносятся по системе военного управления Украины, предприятиям ОПК и связанным с ними объектам.

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Министр обороны России Сергей Шойгу обозначил цель массированных ударов по объектам Украины. Это сокрушение военного потенциала этой страны.

«Российские Вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины», - заявил он в ходе селекторного совещания.

Также министр обороны России квалифицировал вражеские обстрелы Запорожской атомной электростанции как ядерный терроризм. По его словам, украинские боевики только за последние две недели выпустили по ней 33 крупнокалиберных снаряда.

Еще Сергей Шойгу заметил, что упор в новом учебном году в ВС РФ сделают на подготовку всех военных с учетом опыта специальной военной операции.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов