Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение Донбасса
Российские военные продолжают освобождать Донбасс, за последнее время под наш контроль перешли шесть населенных пунктов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 6 декабря.
«Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», - сказал Шойгу.
Он указал на высокие потери украинских боевиков на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях. Глава российского оборонного ведомства также озвучил ноябрьские потери украинских вооруженных формирований в личном составе и военной технике.
Также Шойгу обвинил официальный Киев в стремлении создать видимость угрозы ядерной катастрофы.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов