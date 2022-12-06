Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России продолжают освобождение Донбасса

Министр также указал на высокие потери украинских боевиков на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях

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Российские военные продолжают освобождать Донбасс, за последнее время под наш контроль перешли шесть населенных пунктов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании 6 декабря.

«Вооруженные силы России продолжают освобождать Донбасс. За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка», - сказал Шойгу.

Он указал на высокие потери украинских боевиков на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях. Глава российского оборонного ведомства также озвучил ноябрьские потери украинских вооруженных формирований в личном составе и военной технике.

Также Шойгу обвинил официальный Киев в стремлении создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов