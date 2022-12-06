Шойгу заявил, что Украина потеряла за ноябрь более 8 300 боевиков и более 460 единиц техники

Украина потеряла пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин, добавил министр.

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Потери украинской стороны за ноябрь в личном составе превысили 8,3 тысячи человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Потери противника за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», - сказал он.

Глава российского оборонного ведомства также указал на серьезные потери противника в живой силе и технике на Луганско-Донецком и Южно-Донецком направлениях.

Министр также обвинил официальный Киев в обстреле Запорожской атомной электростанции и стремлении создать видимость угрозы ядерной катастрофы.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов