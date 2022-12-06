Шойгу: за две недели украинские боевики выпустили 33 снаряда по ЗАЭС

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Украинские боевики за две недели выпустили по Запорожской атомной электростанции 33 крупнокалиберных снаряда. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.

«Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения», - заявил Шойгу.

Министр отметил, что часть снарядов все же поражает объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Оборонное ведомство России классифицирует данные атаки как ядерный терроризм.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов