Шойгу: за две недели украинские боевики выпустили 33 снаряда по ЗАЭС
Российские средства ПВО перехватывают большую часть украинских средств поражения.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"
Украинские боевики за две недели выпустили по Запорожской атомной электростанции 33 крупнокалиберных снаряда. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вступительном слове на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных Сил РФ.
«Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда. Российские войска противовоздушной обороны перехватывают большую часть украинских средств поражения», - заявил Шойгу.
Министр отметил, что часть снарядов все же поражает объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции. Оборонное ведомство России классифицирует данные атаки как ядерный терроризм.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов