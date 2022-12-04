ЕС опубликовал официальный документ, фиксирующий потолок цен на нефть из РФ

При этом он позволяет перевозить топливо через Россию транзитом по цене выше установленного ограничения, если «оно не произведено в России и не принадлежит российскому гражданину или компании».

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Европейский союз официально закрепил меру, согласно которой российская нефть, транспортируемая с помощью танкеров, не будет в рамках закона продаваться по стоимости выше $60 долларов за баррель. Соответствующий документ был опубликован в «Официальном журнале ЕС» в субботу вечером.

Установленное ограничение будет действовать при условии, что стоимость продажи нефтепродуктов будет на 5% ниже рыночной. Документ также запрещает оказывать техническую помощь и другие услуги танкерам, транспортирующим топливо.

«Запрещено предоставлять танкерам техническую помощь, обслуживание, финансовые услуги, связанные с торговлей или транспортировкой, в том числе путем передачи между судами, в третьи страны (в страны, которые не входят в ЕС) сырой нефти или нефтепродуктов, указанных в приложении», - гласит «Официальный журнал ЕС».

При этом документ позволяет перевозить нефтепродукты через Россию транзитом по цене выше установленной, если «они не произведены в России и не принадлежит российскому гражданину или компании».

В качестве даты вступления данного ограничения в силу в документе указано пятое февраля 2023 года. При этом отмечается, что порядок определения стоимости еще предстоит согласовать.

Напомним, что ЕС достиг консенсуса о введении ограничения цены на российские нефтепродукты второго декабря. После этого данную меру согласовали страны G7 и Австралия.

Многие аналитики отмечали, что установление предельной стоимости на нефть из России может иметь негативные последствия для самой Европы. Некоторые из них даже сулили России выгоду после введения данной меры.

С российской стороны, в свою очередь, неоднократно звучали заявления о том, что РФ как один из крупнейших поставщиков нефтепродуктов в мире не будет торговать топливом себе в убыток. А постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов и вовсе заявил, что с 2022 года Европа останется без российского сырья.