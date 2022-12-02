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В Евросоюзе согласовали предложенный G7 потолок цен на нефть из России

Максим Крюков
19:58 02.12.2022
До настоящего момента Польша была единственной страной Евросоюза, которая выражала свое несогласие с предложенным уровнем фиксированной цены на российскую нефть.
В Евросоюзе согласовали предложенный G7 потолок цен на нефть из России
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Европейский союз достиг консенсуса по предложению G7 о введении потолка цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Об этом заявил постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось.

«Польша согласилась на компромисс ЕС о введении потолка на российскую нефть в $60 за баррель, что позволит ЕС официально утвердить это решение в течение выходных», - передает его слова ТАСС.

Польша была единственной страной Евросоюза, которая до настоящего момента выражала свое несогласие с предложенным уровнем фиксированной цены на российскую нефть. Варшава требовала сделать его еще более низким.

Ранее в Японии заявили, что желание западных стран, которые пытаются обезопасить себя от скачков цен, ввести предельную стоимость на нефть из России является оскорбительным искажением ситуации на рынке. Журналист Yahoo News Japan считает, что действия Соединенных Штатов и европейских государств создают противоречивое впечатление, а сами экономические рестрикции вызывают большое количество вопросов.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии «Российской энергетической недели», заявил, что Россия не будет продавать энергоресурсы по ценам, которые устанавливают другие страны, в частности западные. Российский лидер отметил, что такие действия противоречат здравому смыслу.

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