В Кремле отказались торговать нефтью себе в убыток

Ранее президент США Джо Байден допустил продолжение закупок российской нефти Западом по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

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Россия не собирается продавать энергоресурсы себе в убыток. Так в Кремле ответили президенту США Джо Байдену, который предложил продолжать закупать российскую нефть по сниженной цене.

«Это вопрос экономики, дело в том, что логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемирового. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями», - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, в случае сокращения спроса происходит переориентация потоков и поиск благоприятных условий.

Ранее страны Евросоюза согласовали шестой санкционный пакет против России. Среди прочего в него вошло частичное нефтяное эмбарго, затрагивающее две трети поставок из России.