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Oil Price: введение предельной стоимости на нефть будет выгодно для России

Семен Лавров
23:30 01.12.2022
Кроме этого, обозреватель считает, что ЕС не сможет добиться соглашения по установлению потолка цен на российскую нефть из-за Польши.
Oil Price: введение предельной стоимости на нефть будет выгодно для России
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press
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Введение потолка цен на нефть принесет выгоду России. Такое мнение выразила обозреватель газеты Oil Price Ирина Слав.

Обсуждаемая сейчас в ЕС предельная стоимость российской нефти, равная 65 долларов за баррель, сопоставима с нынешними ценами. Таким образом российские поставщики ресурса, согласившись поставлять его по данной цене, не проиграют, считает Ирина Слав.

«Более высокие цены на нероссийскую нефть вполне могут привести к повышению цен и на российскую нефть, поскольку поставки перенаправляются», - написала она.

Обозреватель также отметила, что на данный момент в ЕС нет единого мнения о том, какой должна быть предельная стоимость нефти из РФ. Переговоры затруднены тем, что Польша настаивает на повышении ограничения цены.

Ранее сообщалось, что кроме Польши за более высокий уровень потолка цен на российское топливо выступают также страны Прибалтики. При этом они не скрывают, что делают это, чтобы увеличить экономическое давление на Москву.

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