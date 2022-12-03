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G7 вслед за Евросоюзом согласовала введение потолка цен на нефть из РФ

Анна Касаткина
02:06 03.12.2022
Договоренность вступит в силу «5 декабря или вскоре после этого», говорится в заявлении стран объединения.
G7 вслед за Евросоюзом согласовала введение потолка цен на нефть из РФ
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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G7 и Австралия достигли консенсуса по установлению предельной цены на российскую нефть на уровне 60 долларов. Об этом говорится в совместном заявлении стран.

«Страны "Большой семерки" и Австралия... 2 декабря 2022 года достигли консенсуса по максимальной цене в 60 долларов США за баррель нефти российского происхождения», — заявили участники соглашения.

Как уточняется в сообщении, договоренность вступит в силу «5 декабря или вскоре после этого». Что касается нефтепродуктов, то такое соглашение вступит в силу 5 февраля 2023 года, цену планируется определить отдельно.

«Большая семерка» также настаивает на том, что установление предельной цены на нефть из РФ снизит стоимость энергоносителей и призывает других импортеров придерживаться этой политики, пишет РИА Новости.

Минфин США счел лимит в 60 долларов за баррель приемлемым, чтобы РФ продолжала поставлять нефть на мировые рынки. По словам главы ведомства Джанет Йеллен, потолок цен должен обеспечить «поток более дешевой нефти» на глобальные рынки и предотвратить перебои в энергопоставках.

Аналогичное решение ранее принял Евросоюз. В России неоднократно заявляли, что страна не будет продавать нефть по заранее установленным ценам, вне зависимости от того, какими они будут.

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