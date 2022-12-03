Дипломат Ульянов: с этого года Европа будет жить без российской нефти

По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене, в скором времени Евросоюз обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия.

© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress

Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что с 2022 года европейские страны будут жить без российской нефти.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, в скором времени Европейский союз обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия.

Ранее G7 вслед за Евросоюзом согласовала введение потолка цен на нефть из России. Как уточняется в совместном заявлении «Большой семерки» и Австралии, договоренность вступит в силу «5 декабря или вскоре после этого». Что касается нефтепродуктов, то такое соглашение вступит в силу 5 февраля 2023 года, цену планируется определить отдельно.

В посольстве РФ в США заявили, что российская нефть продолжит пользоваться спросом после введения «потолка цен». В дипмиссии отметили, что результатом введения «потолка цен» станет повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья.