В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле

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Президент Бразилии Лула да Силва объявил в стране трехдневный траур по 31 декабря включительно в связи со смертью трехкратного чемпиона мира в составе национальной сборной Пеле. Соответствующий документ опубликован в правительственном вестнике Diario Oficial da Uniao.

«Официальный траур объявлен по всей стране сроком на три дня, считая с даты публикации настоящего Указа, в знак скорби по поводу смерти Эдсона Арантиша ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста», - говорится в постановлении.

Прославленный игрок умер накануне в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал отказ органов на фоне рака толстой кишки, которым Пеле болел с 2021 года. Его состояние ухудшалось с конца ноября. Прощание с легендарным бразильцем состоится в понедельник, 2 января, похороны - 3 января. Как сообщает портал G1, одного из лучших футболистов в мировой истории, вошедшего в книгу рекордов Гиннеса по количеству забитых голов, похоронят на вертикальном кладбище в Сантосе.

Ранее сообщалось, что статуя Христа-Искупителя, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, окрасилась в цвета бразильского флага в память о Пеле. Подсветка на памятнике, который находится на высоте 709 метров над уровнем моря, будет работать всю ночь, несмотря на то, что в четверг из-за облаков статуя не так хорошо видна.

Президент южноамериканского государства Лула да Силва заявил, что немногие бразильцы так далеко продвинули имя страны, как легендарный Эдсон Арантис ду Насименту. Бразильский лидер отметил, что «никогда не было такого игрока с №10, как он».