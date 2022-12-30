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Пеле похоронят на крупнейшем вертикальном кладбище в Сантосе

Семен Лавров
02:14 30.12.2022
С местом своего захоронения легендарный бразильский футболист определился еще 19 лет назад.
Пеле похоронят на крупнейшем вертикальном кладбище в Сантосе
© Фото: Rahel Patrasso, Xinhua, GlobalLookPress
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Легенду бразильского футбола, вошедшего в книгу рекордов Гиннеса по количеству забитых голов, Пеле похоронят на вертикальном кладбище в Сантосе. Об этом сообщает портал G1.

Примечательно, что здание Memorial Necrópole Ecumênica, где будет покоиться трехкратный чемпион мира, также является рекордсменом. Оно признано самым высоким вертикальным кладбищем в мире - в нем более 30 этажей.

Данное место захоронения было избранно самим величайшим футболистом. 19 лет назад он приобрел место на Memorial Necrópole Ecumênica, отметив, что испытывает здесь ощущение душевного мира и спокойствия. Кладбище, где уже захоронены близкие люди выдающегося спортсмена, построил друг Пеле, аргентинец Хосе Альтстут.

Ранее слова соболезнования о смерти 82-летнего футболиста выразил президент Бразилии Лула Да Силва. В своей прощальной речи он заявил, что Пеле отправился играть в футбол на небеса, где у него будет компания из других великих игроков.

Память легендарного бразильца также почтили другие звезды мирового футбола, среди которых Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Неймар и другие.

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