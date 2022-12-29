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В клинике назвали причину смерти Пеле

Семен Лавров
23:21 29.12.2022
Об ней рассказал ТАСС со ссылкой на документ, полученный от клиники «Альберт Эйнштейн».
В клинике назвали причину смерти Пеле
© Фото: iamkelynascimento, instagram
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Стала известна причина смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, скончавшегося в четверг, 29 декабря. Ей стал множественный отказ внутренних органов, сообщил ТАСС со ссылкой на документ, полученный от клиники «Альберт Эйнштейн».

Полное имя трехкратного чемпиона мира - Эдсон Арантис ду Насименту. Он был единственным футболистом, который выигрывал данный трофей в качестве игрока национальной сборной такое количество раз. Кроме этого, Пеле вошел в книгу рекордов Гиннеса как футболист, забивший больше всех голов в своей профессиональной карьере - по некоторым данным, он отправил в сетку соперников 1281 мяч.

26 декабря Пеле попрощался с родными и близкими. До этого он несколько лет боролся с онкологией, к которой в последствии прибавилось респираторное заболевание. Советский футболист и Заслуженный мастер спорта СССР Владимир Пономарев в разговоре со «Звездой» сказал, что такие игроки как Пеле рождаются один раз в сто лет.

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