Умер легендарный футболист Пеле

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Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Пеле, бразильский король футбола, выигравший рекордные три чемпионата мира и ставший одним из самых влиятельных спортивных деятелей прошлого века, скончался в четверг», — говорится в сообщении.

Легендарный футболист в последние годы жизни боролся с онкологией. Его госпитализировали 29 ноября для коррекции курса химиотерапии в лечении рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. В понедельник, 26 декабря, Пеле начал прощаться с родными и близкими, так как его состояние ухудшилось.

Пеле прозвали Королем футбола за высочайшее мастерство. Он — единственный в мире футболист, который становился чемпионом мира как игрок трижды (в 1958, 1962 и 1970 годах). Он также внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего количества забитых мячей за всю историю футбола (от 1279 до 1283 по разным данным). Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии различных спортивных изданий и организаций, включая футбольную комиссию FIFA, а также лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета.