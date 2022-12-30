«Отправился играть на небеса»: президент Бразилии почтил память Пеле

Лула да Силва заявил, что «никогда не было такого игрока с №10, как Пеле».

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Немногие бразильцы так далеко продвинули имя страны, как легендарный Пеле. Такое заявление сделал недавно занявший пост президента южноамериканского государства Лула да Силва.

«Пеле отправился играть на небеса вместе с Коутиньо, великим партнером по «Сантосу». Теперь у него есть компания стольких вечных звезд: Диди, Гарринча, Нилтон Сантос, Сократес, Марадона… Но я уверен: никогда не было такого игрока с №10, как он», - написал бразильский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Помимо Лулы да Сильвы, почтили память звезды мирового футбола и единственного в истории этого вида спорта трехкратного чемпиона мира Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Неймар и другие известные футболисты. Действующие игроки написали трогательные сообщения в память о Пеле в своих социальных сетях.

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