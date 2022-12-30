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«Отправился играть на небеса»: президент Бразилии почтил память Пеле

Максим Крюков
00:26 30.12.2022
Лула да Силва заявил, что «никогда не было такого игрока с №10, как Пеле».
«Отправился играть на небеса»: президент Бразилии почтил память Пеле
© Фото: Julienâ€™S Auctions, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Немногие бразильцы так далеко продвинули имя страны, как легендарный Пеле. Такое заявление сделал недавно занявший пост президента южноамериканского государства Лула да Силва.

«Пеле отправился играть на небеса вместе с Коутиньо, великим партнером по «Сантосу». Теперь у него есть компания стольких вечных звезд: Диди, Гарринча, Нилтон Сантос, Сократес, Марадона… Но я уверен: никогда не было такого игрока с №10, как он», - написал бразильский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Помимо Лулы да Сильвы, почтили память звезды мирового футбола и единственного в истории этого вида спорта трехкратного чемпиона мира Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Неймар и другие известные футболисты. Действующие игроки написали трогательные сообщения в память о Пеле в своих социальных сетях.

Ранее в клинике «Альберт Эйнштейн» сообщили, что причиной смерти 82-летнего бразильца стал множественный отказ внутренних органов вследствие прогрессирующего рака. В понедельник, 26 декабря, Эдсон Арантис ду Насименту попрощался с родными и близкими. По словам спортивного менеджера Фрэнка Халида, в начале недели состояние рекордсмена книги рекордов Гиннеса по количеству забитых мячей за профессиональную карьеру снова ухудшилось.

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