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Статуя Христа-Искупителя в Рио окрасилась в цвета флага Бразилии в память о Пеле

Максим Крюков
02:26 30.12.2022
Подсветка на памятнике, который находится на высоте 709 метров над уровнем моря, будет работать всю ночь, несмотря на то, что в четверг из-за облаков статуя не так хорошо видна.
Статуя Христа-Искупителя в Рио окрасилась в цвета флага Бразилии в память о Пеле
© Фото: cirosalla, Twitter
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Статуя Христа-Искупителя, расположенная на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, окрасилась в цвета бразильского флага в память о легендарном футболисте Пеле. Об этом сообщает портал G1.

«Статуя Христа-Искупителя приобрела новые цвета в четверг в память о Пеле. Она будет подсвечиваться цветами флага Бразилии», - говорится в сообщении.

Подсветка на памятнике, который находится на высоте 709 метров над уровнем моря, будет работать всю ночь, несмотря на то, что в четверг из-за облаков статуя не так хорошо видна.

Напомним, футболист столетия по версии МОК и ФИФА скончался в возрасте 82 лет. По данным клиники «Альберт Эйнштейн» в Сан-Паулу, причиной смерти стал множественный отказ внутренних органов вследствие прогрессирующего рака. Бразильский лидер Лула да Силва заявил, что «Пеле отправился играть на небеса», отметив, что «никогда не было такого игрока с №10, как он».

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