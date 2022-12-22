Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил зону специальной военной операции. Глава российского оборонного ведомства проинспектировал подразделения и проверил условия размещения личного состава.
Шойгу отметил организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск. Министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО.
При проверке одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил об организации медобеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти и запасах медикаментов. Также Шойгу похвалил ответственных за обогрев блиндажей и поддержание комфортной температуры воздуха.
«Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно. Чтобы никто не простывал», - сказал он.
Министр поздравил бойцов с наступающим Новым годом и призвал их «не суетиться».
Ранее в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции говорилось, что российские военные уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 и вертолета Ми-8.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов