Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации

Министр проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил зону специальной военной операции. Глава российского оборонного ведомства проинспектировал подразделения и проверил условия размещения личного состава.

Шойгу отметил организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск. Министр пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение задач в зоне СВО.

При проверке одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил об организации медобеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти и запасах медикаментов. Также Шойгу похвалил ответственных за обогрев блиндажей и поддержание комфортной температуры воздуха.

«Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно. Чтобы никто не простывал», - сказал он.

Министр поздравил бойцов с наступающим Новым годом и призвал их «не суетиться».

Ранее в сегодняшней сводке Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции говорилось, что российские военные уничтожили два украинских истребителя МиГ-29 и вертолета Ми-8.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов