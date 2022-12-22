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Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне спецоперации

13:58 22.12.2022
Шойгу пообщался с бойцами на передовой, поблагодарив их за образцовое выполнение задач. Он поинтересовался настроением личного состава и получил ответ - «Боевое!». 
Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне спецоперации
© Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, находясь в зоне специальной военной операции. 

Он сделал это в ходе инспекции подразделений группировки Вооруженных сил России в зоне СВО

Шойгу пообщался с бойцами на передовой, поблагодарив их за образцовое выполнение задач. Он поинтересовался настроением личного состава и получил ответ - «Боевое!». 

«По завершении работы на передовой, глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и напутствовал:

"Не суетитесь, спокойно, все нормально!".

"Мы с министром, мы не суетимся!", - ответили военнослужащие», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства. 

Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации. Заслушав доклады командиров подразделений, министр обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения задействованных войск в полевых условиях. 

Кроме этого, Сергей Шойгу провел инспекцию позиционных районов воинских частей, а также условия размещения, обогрева, приготовления и приема пищи. 

Министр обороны проверил и одно из медицинских подразделений. Начальник медслужбы полка доложил об организации медобеспечения военнослужащих в санчасти в полевых условиях. Также он рассказал о запасах медикаментов и медицинского имущества.

Сергей Шойгу отметил теплоту в блиндажах.

«Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно. Чтобы никто не простывал», - сказал Шойгу.

Ранее министр обороны РФ заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию в 2023 году до полного выполнения задач.

Также Сергей Шойгу заметил,что российские военные продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления и ОПК Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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