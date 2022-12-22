Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом в зоне спецоперации

Шойгу пообщался с бойцами на передовой, поблагодарив их за образцовое выполнение задач. Он поинтересовался настроением личного состава и получил ответ - «Боевое!».

© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, находясь в зоне специальной военной операции.

Он сделал это в ходе инспекции подразделений группировки Вооруженных сил России в зоне СВО.

Шойгу пообщался с бойцами на передовой, поблагодарив их за образцовое выполнение задач. Он поинтересовался настроением личного состава и получил ответ - «Боевое!».

«По завершении работы на передовой, глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом и напутствовал: "Не суетитесь, спокойно, все нормально!". "Мы с министром, мы не суетимся!", - ответили военнослужащие», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.

Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации. Заслушав доклады командиров подразделений, министр обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения задействованных войск в полевых условиях.

Кроме этого, Сергей Шойгу провел инспекцию позиционных районов воинских частей, а также условия размещения, обогрева, приготовления и приема пищи.

Министр обороны проверил и одно из медицинских подразделений. Начальник медслужбы полка доложил об организации медобеспечения военнослужащих в санчасти в полевых условиях. Также он рассказал о запасах медикаментов и медицинского имущества.

Сергей Шойгу отметил теплоту в блиндажах.

«Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно. Чтобы никто не простывал», - сказал Шойгу.

Ранее министр обороны РФ заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию в 2023 году до полного выполнения задач.

Также Сергей Шойгу заметил,что российские военные продолжают наносить высокоточные удары по системе военного управления и ОПК Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов