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В МО РФ рассказали об уничтожении двух украинских истребителей МиГ-29 и вертолета Ми-8

13:02 22.12.2022
Два вражеских самолета и вертолет стали жертвами российской истребительной авиации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России сообщили об уничтожении за сутки трех вражеских пилотируемых летательных аппаратов. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожен украинский вертолет Ми-8», - заявил Конашенков. 

А российские расчеты средств ПВО сбили за сутки три неприятельских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковский на территории ДНР. Были перехвачены и два вражеских снаряда РСЗО HIMARS. Это произошло в районах Попасной и Бараниковки на территории ЛНР. 

Игорь Конашенков подвел и суточный итог для ударов оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Удалось поразить 57 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска в 93 районах. 

Еще российские военные смогли вскрыть и уничтожить вражескую станцию радиоэлектронной борьбы в районе Веселого в Херсонской области. На территории ДНР, в районе Птичьего, был уничтожен неприятельский пункт ремонта артсистем М777. А в районах населенных пунктов Артемовск (ДНР), Гуляйполе (Запорожская область), Очаков (Николаевская область) были уничтожены три склада с боеприпасами для украинских боевиков. 

Что же до контрбатарейной борьбы, то в ее ходе за сутки наши войска нанесли два ракетных удара. Целью стали огневые позиции вражеских РСЗО «Град» и «Смерч». Они находились в районах населенных пунктов Бердычи и Красноармейск в ДНР. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные потерь украинской военной техники. С начала спецоперации враг недосчитался 350 самолетов, 188 вертолетов, 2 694 беспилотников, 399 ЗРК, 7 191 танка и других боевых бронированных машин, 934 боевых машин РСЗО, 3 700 орудий и минометов, а также 7 707 единиц специальной военной автотехники.

Также Конашенков заявил об уничтожении диверсионных групп украинских боевиков в ДНР и Запорожской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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