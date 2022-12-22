Опубликованы кадры встречи кораблей РФ и КНР на «Морском взаимодействии-2022» в Восточно-Китайском море

В море российские и китайские моряки отработали совместное тактическое маневрирование, а также провели тренировку по связи. Над Восточно-Китайским морем пролетели палубные противолодочные вертолеты ВМФ России Ка-27.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видео со встречей корабельных отрядов Тихоокеанского флота и ВМС Китая на совместных российско-китайских учениях «Морское взаимодействие-2022».

«Накануне отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая встретились в акватории Восточно-Китайского моря южнее острова Чуджудо. Командующий учением с российской стороны командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков и заместитель командующего ВМС Восточного объединенного командования НОАК контр-адмирал Ван Юй поприветствовали друг друга по радиосвязи и согласовали планы совместной работы. После этого корабли двух стран взяли курс в район проведения учения. Строй российских кораблей возглавил флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг"», китайский - эскадренный миноносец "Цзинань"», - говорится в сообщении.

В море российские и китайские моряки отработали совместное тактическое маневрирование, а также провели тренировку по связи. Над Восточно-Китайским морем пролетели палубные противолодочные вертолеты ВМФ России Ка-27.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что учения «Морское взаимодействие-2022» проходят в акватории Восточно-Китайского моря с 21 по 27 декабря.

ВМФ России на учениях представляют флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», а также корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный».

ВМС НОАК задействовали эсминцы «Цзинань» и «Баотоу», фрегаты «Биньчжоу» и «Яньчэн», корабль комплексного снабжения и дизельную подводную лодку.

В МО РФ добавили, что на активную часть учений запланированы совместные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, артиллерийские стрельбы по морским целям и отработка противолодочных действий с применением оружия.

Ранее публиковались кадры выхода в море корабельного отряда ТОФ с крейсером «Варяг» во главе для совместных учений с ВМС НОАК.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов