За сутки на Южно-Донецком направлении уничтожено до 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа.

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Вооруженные силы РФ уничтожили две диверсионные группы украинских боевиков в районах населенных пунктов Сладкое в ДНР и Левадное в Запорожской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям вооруженных формирований Украины в районах Никольского, Новомайорского и Новополя в ДНР. Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери противника в живой силе и военной технике на данном направлении. Уничтожено до 30 украинских боевиков, две боевые бронированные машины и три пикапа. По словам Конашенкова, наши войска продолжают наступление на Донецком направлении. За сутки противник потерял до 50 своих бойцов.

На Купянском направлении в результате нанесения поражения неприятельских войск в районах Кучеровки и Новоселовского уничтожено до 15 украинских боевиков и два автомобиля. Между тем на Краснолиманском направлении безвозвратные и санитарные потери в личном составе превышают 20 человек.

В новой сводке о проведении специальной военной операции также говорится об уничтожении двух украинских истребителей МиГ-29 и вертолета Ми-8.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов