Армия Корреспондент показал, как РФ и КНР формируют строй кораблей в Восточно-Китайском море Денис Больших После формирования совместного строя участники проследуют к месту якорной стоянки, где проведут обсуждение дальнейших действий. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На российско-китайских учениях «Морское взаимодействие - 2022» работает корреспондент «Звезды» Денис Больших. Он смог понаблюдать на формированием совместного корабельного строя из вертолета. «Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в место встречи участников совместных российско-китайских учений "Морское взаимодействие - 2022". В данный момент участники формируют совместный строй для следования к месту якорной стоянки, где будет проведено обсуждение совместных действий», - прокомментировал корреспондент. Ранее публиковались кадры встречи кораблей РФ и КНР на «Морском взаимодействии - 2022» в Восточно-Китайском море. А до этого мы показали выход российского отряда кораблей из Владивостока. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика