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Суровикин: войска в ближайшие сроки займут оборону на подготовленных рубежах по Днепру

18:16 09.11.2022
Ранее Суровикин доложил министру обороны России о невозможности полноценно снабжать Херсон. Также командующий группировкой предупредил об угрозе затопления Херсона и изоляции российских войск на том берегу Днепра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил, что соединения уже в ближайшие сроки займут оборону на заранее подготовленных рубежах по Днепру. 

До этого он доложил министру обороны России Сергею Шойгу о невозможности полноценно снабжать Херсон. Также командующий группировкой предупредил об угрозе затопления Херсона и изоляции российских войск на том берегу Днепра.

При этом Суровикин отметил, что все желающие мирные жители уже покинули Херсон и прилегающие к нему населенные пункты. Сергей Суровикин предложил занять оборону по рубежу реки Днепр. 

Выслушав доводы командующего группировкой, министр обороны России согласился с предложением Суровикина организовать оборону по рубежу Днепра.

«Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр», - ответил Суровикин Сергею Шойгу. 

Также Суровикин сообщил об активных действиях по блокированию Артемовска с юга.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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