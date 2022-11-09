Суровикин: войска в ближайшие сроки займут оборону на подготовленных рубежах по Днепру
Командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин заявил, что соединения уже в ближайшие сроки займут оборону на заранее подготовленных рубежах по Днепру.
До этого он доложил министру обороны России Сергею Шойгу о невозможности полноценно снабжать Херсон. Также командующий группировкой предупредил об угрозе затопления Херсона и изоляции российских войск на том берегу Днепра.
При этом Суровикин отметил, что все желающие мирные жители уже покинули Херсон и прилегающие к нему населенные пункты. Сергей Суровикин предложил занять оборону по рубежу реки Днепр.
Выслушав доводы командующего группировкой, министр обороны России согласился с предложением Суровикина организовать оборону по рубежу Днепра.
«Есть. Маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки. Соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр», - ответил Суровикин Сергею Шойгу.
Также Суровикин сообщил об активных действиях по блокированию Артемовска с юга.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов