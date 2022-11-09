Суровикин сообщил об активных действиях по блокированию Артемовска с юга
Суровикин добавил, что идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска.
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Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу сообщил об активных действиях по блокированию Артемовска с юга.
«На Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», - заявил Суровикин.
Также Сергей Суровикин заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации. Согласно его словам, на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов