Армия Суровикин сообщил об активных действиях по блокированию Артемовска с юга Суровикин добавил, что идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу сообщил об активных действиях по блокированию Артемовска с юга. «На Донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», - заявил Суровикин. Также Сергей Суровикин заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации. Согласно его словам, на отдельных направлениях российские войска возобновили наступательные действия. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика