Армия Путин заявил, что ВТА России сыграла важную роль в операции ОДКБ в Казахстане Президент России отметил, что военно-транспортная авиация сработала как часы, быстро, слаженно и эффективно. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что военно-транспортная авиация России сыграла важную роль в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. «Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», - отметил Путин на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Министр обороны России прибыл к президенту, чтобы доложить об организации миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Ранее сообщалось, что руководитель миротворцев ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков объявил об успешном завершении операции. После этого главами оборонных ведомств ОДКБ был подписан документ о возвращении миротворцев из Казахстана. Материал подготовил Тимур Шерзад

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