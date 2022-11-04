В Севастополе раскрыли результаты проверки тел найденных мертвых дельфинов

Полицейские выезжали на место, чтобы определить принадлежность животных к океанариуму, избавившемуся от четырех афалин.

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Мертвые дельфины, которых нашли в Севастополе, не являются теми, которых выбросил в море владелец дельфинария. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора города.

«Это не (выброшенные из дельфинария. — Прим.ред.) дельфины... Судя по их состоянию, они находятся там (на месте обнаружения. — Прим.ред.) не первый день», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в Севастополе нашли двух мертвых афалин, полицейские выехали на место, чтобы определить принадлежность животных к дельфинарию.

Владелец дельфинария 2 ноября выпустил в море четырех афалин, местные жители сняли процесс на видео. В городе сразу приступили к спасательной операции, так как шансов выжить у находившихся в неволе более десяти лет дельфинов практически нет. По факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, принято решение изъять из дельфинария оставшихся там морских котиков.