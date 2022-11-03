Уголовное дело возбуждено из-за жестокого обращения с дельфинами в Севастополе

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В Севастополе по факту жестокого обращения полиция завела уголовное дело. Об этом сообщили правоохранители.

«По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ», - заявили в пресс-службе полиции.

Губернатор Севастополя ранее рассказал, что от животных избавился владелец дельфинария, что, по мнению Михаила Развожаева, является вопиющим случаем. Он объяснил, что те четыре дельфина, которые были выпущены в море, более десяти лет жили в неволе.

Сегодня утром стало известно, что в Севастополе идет операция по спасению дельфинов. Их поиском занимаются спасатели. Ранее свидетелями «освобождения» млекопитающих стали несколько человек, находившихся на пляже. Происходящее они записали на видео.