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В Севастополе, где в море выбросили дельфинов, найдены мертвыми две афалины

Анна Касаткина
10:55 04.11.2022
На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснит принадлежность погибших животных к местному дельфинарию.
В Севастополе, где в море выбросили дельфинов, найдены мертвыми две афалины
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Два мертвых дельфина обнаружены в Севастополе, полиция выясняет, те ли это животные, которые были выброшены в море из местного дельфинария. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

«В полицию города поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснит принадлежность погибших животных к дельфинарию.

Владелец дельфинария в Севастополе 2 ноября выпустил в море четырех афалин, местные жители сняли процесс на видео. В городе сразу приступили к спасательной операции, так как шансов выжить у находившихся в неволе более десяти лет дельфинов практически нет. По факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, принято решение изъять из дельфинария оставшихся там морских котиков.

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