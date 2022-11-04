В Севастополе, где в море выбросили дельфинов, найдены мертвыми две афалины

На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснит принадлежность погибших животных к местному дельфинарию.

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Два мертвых дельфина обнаружены в Севастополе, полиция выясняет, те ли это животные, которые были выброшены в море из местного дельфинария. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

«В полицию города поступило сообщение об обнаружении двух мертвых дельфинов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснит принадлежность погибших животных к дельфинарию.

Владелец дельфинария в Севастополе 2 ноября выпустил в море четырех афалин, местные жители сняли процесс на видео. В городе сразу приступили к спасательной операции, так как шансов выжить у находившихся в неволе более десяти лет дельфинов практически нет. По факту возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, принято решение изъять из дельфинария оставшихся там морских котиков.