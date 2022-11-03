В Севастополе начали операцию по спасению брошенных в море дрессированных дельфинов

Вместе с экологами в море выйдет работавшая с дельфинами дрессировщица — она будет подавать животным характерные звуковые сигналы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: lazaryewa, Telegram

В Севастополе идет операция по спасению дельфинов. Четырех афалин накануне выпустил в море владелец дельфинария из Коктебеля, теперь им грозит гибель.

Свидетелями «освобождения» дельфинов стали несколько человек, находившихся в на пляже у Парка Победы. Процесс они сняли на видео и выложили в социальные сети.

Внятных объяснений, почему дельфинов выпустили, их хозяин не дал. Очевидцы считают, что все дело в деньгах. Дельфины работали в развлекательном шоу, а когда доход начал падать, от них решили избавиться. Специалисты отмечают, что животным, которые более десяти лет находились в неволе, в море грозит гибель, так как они не могут добывать пищу самостоятельно.

Авторы видеозаписи обратились в надзорные органы. К делу уже подключились полиция, прокуратура и городские власти. Вместе с экологами в море выйдет работавшая с дельфинами дрессировщица — она будет подавать животным характерные звуковые сигналы и попытается отловить афалин.

Как сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова, двое из четырех дельфинов уже подошли к берегу, еще двоих рассчитывают найти по сигналами чипов. Спасенных дельфинов погрузят на спецтранспорт и отправят в Коктебель.

Ранее дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что дельфинов пытались отловить накануне вечером, однако из-за темноты решено было отложить поиски до следующего дня.