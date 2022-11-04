У выбросившего в море дельфинов владельца океанариума в Севастополе изъяли морских котиков

Как отметил Михаил Развожаев, после вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности.

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что у владельца городского дельфинария, который несколько дней назад выбросил четверых питомцев в море, изъяли семь морских котиков. А поиски афалин возобновят завтра.

«Поздно вечером завершилась операция по изъятию северных морских котиков у господина Калниболотского, который накануне выпустил в море четырех дельфинов. В дельфинарии было 7 северных морских котиков», - написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Развожаев, после вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности.

«Сейчас морских котиков в специально оборудованных машинах перевозят на базу Коктебельского дельфинария. После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков», - добавил губернатор.

Кроме того, глава города поблагодарил правоохранительные органы за слаженную работу ведомств.

Ранее народный артист РФ, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный выразил мнение, что шансы на обнаружение дельфинов, которых владелец океанариума в Севастополе выпустил в море, все еще есть. Главная надежда на то, что они привыкли к людям и могут сами на них выплыть в поисках пищи.