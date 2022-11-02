Эдгард Запашный рассказал о ситуации с выброшенными в море в Севастополе дельфинами

По словам дрессировщика, млекопитающие поменяли свое местоположение. Поиски животных продолжатся, как только станет светло.

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Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что поиски дельфинов, которые были выброшены в море владельцем дельфинария в Севастополе, осложняются отсутствием освещения в данном районе и сменой локации животными.

«Коллеги из "Дельфинарий в Арт-бухте" в данный момент находятся на месте и пытаются оказать помощь попавшим в беду животным. Основная проблема заключается в том, что это место никак не освещено, и найти животных сейчас достаточно проблематично (они поменяли свою локацию)! Поиски возобновятся с первыми лучами солнца», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, из дельфинария в севастопольском Парке Победы выкинули в море нескольких питомцев. О вопиющем случае вечером 2 ноября сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, полиция, прокуратура и Севприроднадзор уже подключились к выяснению обстоятельств случившегося.