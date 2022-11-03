Цена гарантий: на каких условиях Россия вернулась в «зерновую сделку»

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Россия оставляет за собой право выйти из «зерновой сделки», если гарантии безопасности со стороны Киева будут нарушены. Об этом на заседании Совета безопасности заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что даже при таком развитии событий Москва не оставит беднейшие страны и передаст им зерно бесплатно.

С приостановкой участия России в так называемой зерновой сделке в адрес нашей страны посыпались обвинения в провоцировании мирового голода. На западе строили догадки, каким будет ответ на движение по закрытому гуманитарному коридору. Первые дни он продолжал действовать. Однако вскоре Турцией, Украиной и ООН было объявлено, что ни один из кораблей, как минимум ближайшие сутки из портов Одессы, Южного и Черноморска не выйдет. Также стало известно, что блокировать суда Россия не будет. Более того, Москва возобновляет свое участие в «зерновой сделке».

«В этой связи мной даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем, Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», - заявил президент Владимир Путин.

Гуманитарный коридор, организованный при посредничестве ООН и Турции, Украина использовала для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту. В минувшую субботу сразу несколько кораблей атаковали дроны. Атаку удалось отбить, а часть беспилотники уничтожить. При этом, во избежание новых провокаций, Россия на время решила приостановить участие в гуманитарных конвоях.

«Мы потребовали от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. По линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны», - добавил глава государства.

В случае выхода из сделки весь объем зерна, вывезенный из Украины, Россия обещает передать нуждающимся в нем странам, которые и должны были его получить изначально. Вместо этого, как минимум половина всех запасов продовольствия была вывезена в европейские страны. До государств, признанных по классификации ООН беднейшими, доехало всего четыре процента.

«Если мы в будущем, в случае нарушения Украиной своих обязательств, выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», - пообещал российский лидер.

По словам президента, роль посредника на себя взяла Турция. Президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне лично звонил Владимиру Путину. Дважды состоялись телефонные переговоры министров обороны, говорили и главы внешнеполитических ведомств. Именно в Турции в середине лета и была заключена «зерновая сделка». Тогда на переговорах в Стамбуле Россию представлял Сергей Шойгу, а потому Турция в любом случае может рассчитывать на помощь России.

«Мы не будем препятствовать и в будущем в любом случае поставкам зерновых с территории Украины в Турецкую Республику, имея в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом и имея в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран», - сказал Путин.

С заявлением о возобновлении участия России в организации международного продовольственного коридора выступили и в Минобороны.

«Благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России», - заявил на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Если говорить о самой России, то она готова отправить на экспорт почти треть собранного урожая, или 50 миллионов тонн пшеницы. Еще 500 тысяч - передать безвозмездно нуждающимся странам. Об этом Владимир Путин сообщил в ходе телефонного разговора президенту Индонезии Джоко Видодо.

«Есть обнадеживающие признаки. Сейчас компаниям, которые занимаются экспортом, идут гарантийные письма, где американское руководство подтверждает, что российское продовольствие не попадает под санкции», - сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

О своей готовности и впредь содействовать экспорту российской сельхозпродукции заявил и генсек ООН Антониу Гутерриш. На новостях о возобновлении «зерновой сделки» цены на пшеницу уверенно пошли вниз. В моменте они падали на шесть процентов. Параллельно с этим продолжается расследование, какую роль в атаке на Черноморские корабли сыграла Великобритания. Ее посол вызван в российский МИД.

«Мы люди вежливые, поэтому все материалы, непосредственно указывающие на вовлеченность британских специалистов в подготовку и реализацию этой террористической атаки, мы британской стороне передадим и вы с ними, с этим материалами, ознакомитесь», - пообещала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Решение о возвращении России в «зерновую сделку» приветствовали во всем мире. При этом, возобновление вывоза украинского зерна страны Запада поспешили записать в свои заслуги. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что это продемонстрировало, как многого страны Запада могут достичь вместе. В таком же русле в эфире CNN отреагировала и постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Наконец-то Россия признала, что ей нужно продолжать это делать. Она не может стоять на пути к тому, чтобы накормить весь мир. С начала сделки из Черного моря было отгружено 66 миллионов тонн зерна. И подавляющее большинство этого идет в бедные страны, нуждающиеся в пшенице», - заявила Томас-Гринфилд.

Очевидно, беднейшими Линда Томас-Гринфилд считает Испанию, куда, по данным ООН, было вывезено почти 20% украинского зерна. Турцию - 14%, Италию и Нидерланды. Вопрос - будет ли продлена сделка после ее окончания 19 ноября. Но уже сейчас понятно, что в провоцировании глобального голода Россию теперь уже точно упрекнуть не смогут.