Путин: Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам предназначенный им объем зерна
Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам предназначенный им объем зерна, если РФ выйдет из «зерновой сделки». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
«Если мы в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», - сказал глава государства.
Российский лидер отметил, что Москва оставляет за собой право покинуть соглашение в случае, если Киев не будет следовать данным гарантиям.
Сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но из обещанного объема с Украины лишь 4% поступило в адрес таких государств, обратил внимание Путин.