Путин: Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам предназначенный им объем зерна

Российский лидер отметил, что Москва оставляет за собой право покинуть «зерновую сделку» в случае, если Киев не будет следовать данным гарантиям.

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Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам предназначенный им объем зерна, если РФ выйдет из «зерновой сделки». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

«Если мы в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», - сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что Москва оставляет за собой право покинуть соглашение в случае, если Киев не будет следовать данным гарантиям.

Сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но из обещанного объема с Украины лишь 4% поступило в адрес таких государств, обратил внимание Путин.