Путин: РФ оставляет за собой право выйти из «зерновой сделки» в случае нарушения украинских гарантий

Однако в любом случае Россия готова поставить весь объем зерна с Украины в адрес беднейших стран.

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Российский президент Владимир Путин дал указания Министерству обороны возобновить участие в «зерновой сделке». Однако РФ оставляет право выйти из нее. Это может произойти, если Украина нарушит свои гарантии того, что больше не будет атак, которые произошли ранее в Черном море.

«Даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», - сказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что в любом случае Россия готова поставить весь объем зерна с территории Украины в адрес беднейших стран.

Напомним, Россия в субботу приостановила участие в процессе вывоза продукции из украинских портов после теракта в отношении кораблей Черноморского флота в Севастополе. Уже сегодня в МО РФ сообщили, что получили письменные гарантии от Украины для возобновления «зерновой сделки». Кроме того, в оборонном ведомстве заявили о возобновлении участия в ней.