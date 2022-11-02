В МО РФ заявили о получении письменных гарантий от Украины для возобновления «зерновой сделки»

При содействии Турции и ООН получены письменные гарантии от Украины о неиспользовании гуманитарного коридора для ведения боевых действий против России.

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Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщает Министерство обороны РФ.

По словам официального представителя российского оборонного ведомства Игоря Конашенкова, РФ при участии ООН и Турции получила письменные гарантии от Украины, что «зерновой коридор» не будет использован для ведения боевых действий.

«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения - Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины ("Черноморская инициатива"), приостановленную после теракта в Севастополе», - говорится в сообщении.

Напомним, Россия в субботу приостановила участие в процессе вывоза продукции из украинских портов после теракта на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов