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В ООН поприветствовали возвращение России к «зерновой сделке»

Виктория Ивашечкина
18:33 02.11.2022
Генеральный секретарь организации находится в контакте со всеми сторонами в целях продления сделки.
В ООН поприветствовали возвращение России к «зерновой сделке»
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Генсек ООН Антониу Гутерриш поприветствовал возобновление участия России в «Черноморской зерновой инициативе». Сейчас он старается добиться снятия препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений. Об этом сказано в сообщении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь приветствует заявление РФ о ее возобновлении участия в реализации "Черноморской зерновой инициативы", направленной на обеспечение безопасного судоходства для экспорта зерна, продуктов питания и удобрений с Украины», - указал Дюжаррик, передает РИА Новости.

По его словам, Генеральный секретарь ООН в контакте со всеми сторонами в целях продления сделки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам предназначенный им объем зерна, если РФ выйдет из «зерновой сделки». Российский лидер отметил, что Москва оставляет за собой право покинуть соглашение в случае, если Киев не будет следовать данным гарантиям.

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