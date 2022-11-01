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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки»

Анна Назайкина
18:38 01.11.2022
Президент России информировал турецкого коллегу о причинах принятого Москвой решения приостановить действие этой сделки.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Проведен подробный обмен мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией достигнутых с участием турецкой стороны договоренностей по вывозу зерна из черноморских портов», - говорится в сообщении.

Российский лидер информировал турецкого коллегу о причинах принятого Москвой решения приостановить действие этой сделки.

Сегодня в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что Киев должен гарантировать неиспользование «зернового коридора» в военных целях.

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