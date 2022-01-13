Путин попросил Шойгу проанализировать действия миротворцев РФ в Казахстане

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу призвал его проанализировать опыт, который получили миротворцы в ходе операции ОДКБ в Казахстане и при необходимости внести коррективы.

«Я хочу поблагодарить Вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных Сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу», - сказал Путин.

Также глава государства оценил роль военно-транспортной авиации в миротворческой миссии. По словам президента, благодаря ОДКБ удалось нормализовать ситуацию в Казахстане и восстановить правопорядок, что позволит властям этой страны в спокойной обстановке заниматься социально-политическими и экономическими вопросами.

Шойгу в свою очередь заявил, что возвращение миротворцев началось уже сегодня. Завтра, как сказал он, 14 бортов вернут обратно силы других участников операции - Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские миротворцы, по словам министра, вернутся самостоятельно ввиду географической близости двух стран. Вся работа по возвращению миротворцев и передаче Казахстану объектов, как отметил Шойгу, должна завершиться 19 января.

Материал подготовил Андрей Аркадьев