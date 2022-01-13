Путин отметил важную роль миротворцев в стабилизации ситуации в Казахстане
Миротворцы ОДКБ сыграли важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
«То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу», - сказал глава государства.
Президент также оценил роль военно-транспортной авиации в переброске миротворцев на территорию Казахстана.
«Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», - отметил Путин.
Министр обороны России прибыл к президенту, чтобы доложить об организации миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.
Ранее сообщалось, что руководитель миротворцев ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков объявил об успешном завершении операции. После этого главами оборонных ведомств ОДКБ был подписан документ о возвращении миротворцев из Казахстана.
Материал подготовил Андрей Аркадьев