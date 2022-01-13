Армия Путин отметил важную роль миротворцев в стабилизации ситуации в Казахстане Президент также оценил роль военно-транспортной авиации в миротворческой операции ОДКБ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Миротворцы ОДКБ сыграли важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. «То, что с помощью сил ОДКБ удалось ситуацию восстановить, правопорядок восстанавливается, это очень важно. По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу», - сказал глава государства. Президент также оценил роль военно-транспортной авиации в переброске миротворцев на территорию Казахстана. «Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно», - отметил Путин. Министр обороны России прибыл к президенту, чтобы доложить об организации миротворческой операции ОДКБ в Казахстане. Ранее сообщалось, что руководитель миротворцев ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков объявил об успешном завершении операции. После этого главами оборонных ведомств ОДКБ был подписан документ о возвращении миротворцев из Казахстана. Материал подготовил Андрей Аркадьев В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика