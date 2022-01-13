«Только позитив»: российский миротворец поделился эмоциями после завершения операции ОДКБ в Казахстане

Участник миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане со стороны России в интервью «Звезде» поделился эмоциями после завершения операции.

«Задача выполнена, только позитив, положительные эмоции. Домой к жене, к детям, к родителям. Других, я думаю, не может быть эмоций и чувств», - сказал он.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным доложил ему об организации миротворческой операции ОДКБ в Казахстане.

Глава военного ведомства заявил, что было достигнуто устойчивое управление контингентом ОДКБ, работа миротворцев осуществлялась в полном взаимодействии друг с другом. Шойгу добавил, что возвращение российских миротворцев началось уже сегодня, а завершится 19 января.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов