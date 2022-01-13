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Первые подразделения российских десантников из состава миротворцев ОДКБ вылетели из Казахстана

Светлана Иванова
16:15 13.01.2022
Четыре самолет военно-транспортной авиации Ил-76 доставят подразделения российских десантников в Ивановскую область.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ вылетели из аэропорта «Алматы» в пункт постоянной дислокации. Предварительно личный состав и штатная техника погрузили в самолеты военно-транспортной авиации ВКС России.

Речь идет о четырех самолетах военно-транспортной авиации Ил-76. Воздушные судна доставят российских десантников в Ивановскую область, миротворцев из Армении, Беларуси, Таджикистана - в пункты постоянной дислокации.

Подразделение миротворцев из Киргизии отправится на штатной технике своим ходом в пункт постоянной дислокации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что в четверг, 13 января, был проведен Совет министров обороны стран-членов ОДКБ. На нем был подписан документ о возвращении миротворцев из Казахстана.

Глава РФ, в свою очередь, отметил важную роль, которую сыграли в стабилизации ситуации в Казахстане миротворцы. По словам российского лидера, с помощью сил ОДКБ удалось восстановить ситуацию в стране.

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