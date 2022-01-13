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ВКС РФ перебросили в Казахстан более двух тысяч миротворцев и 250 единиц техники в рамках миссии ОДКБ

11:22 13.01.2022
Самолетами воздушно-космических сил РФ совершено более 108 самолето-рейсов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
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Военно-транспортная авиация перебросила в Казахстан более двух тысяч миротворцев и 250 единиц техники. Об этом сообщил сегодня генсек ОДКБ Станислав Зась на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии ОДКБ.

«Самолетами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2000 миротворцев и около 250 единиц техники», - сказал Зась.

Самолетами воздушно-космических сил РФ совершено более 108 самолето-рейсов, добавил он.

«Наша организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедления, которое, как известно иногда смерти подобно. Каждый из наших союзников внес вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ», - отметил Зась.

В свою очередь руководитель миротворческими силами ОДКБ и командующий ВДВ России Андрей Сердюков объявил об успешном завершении операции в Казахстане. На торжественной церемонии он вспомнил объединяющую задействованные контингенты разных народов историю ратных подвигов.

Ранее в Минобороны сообщили, что миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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