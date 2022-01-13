ВКС РФ перебросили в Казахстан более двух тысяч миротворцев и 250 единиц техники в рамках миссии ОДКБ

Военно-транспортная авиация перебросила в Казахстан более двух тысяч миротворцев и 250 единиц техники. Об этом сообщил сегодня генсек ОДКБ Станислав Зась на торжественной церемонии, посвященной завершению миссии ОДКБ.

«Самолетами ВКС России практически в безостановочном режиме в район проведения операции было переброшено более 2000 миротворцев и около 250 единиц техники», - сказал Зась.

Самолетами воздушно-космических сил РФ совершено более 108 самолето-рейсов, добавил он.

«Наша организация показала свою востребованность и эффективность, способность действовать быстро, решительно и эффективно, без промедления, которое, как известно иногда смерти подобно. Каждый из наших союзников внес вклад в выполнение поставленных задач в составе воинской группировки ОДКБ», - отметил Зась.

В свою очередь руководитель миротворческими силами ОДКБ и командующий ВДВ России Андрей Сердюков объявил об успешном завершении операции в Казахстане. На торжественной церемонии он вспомнил объединяющую задействованные контингенты разных народов историю ратных подвигов.

Ранее в Минобороны сообщили, что миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранительным органам Казахстана.

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Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов