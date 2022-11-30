«Торнадо-С» в зоне СВО и обучение резервистов: о чем говорил Шойгу на коллегии МО РФ

Сергей Шойгу сегодня на коллегии Минобороны рассказал об использовании «Торнадо-С» и «Малки» в зоне СВО. Самые важные заявления министра обороны в материале Константина Исаева.

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Горячий привет украинским националистам передает реактивная система залпового огня «Торнадо-С». До позиций врага – более 100 километров, и возможности этих комплексов позволяют достать противника точными ударами на дистанциях, ранее доступных только тактическим ракетным комплексам.

Причем всего один залп установки может накрыть площадь до ста футбольных полей. Особую роль ракетчиков и артиллеристов в уничтожении украинских огневых позиций на сегодняшней коллегии Минобороны отметил Сергей Шойгу.

«Эффективное огневое поражение противника - важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии. В ходе спецоперации тестируются новые способы их боевого применения», - сказал он.

В нынешних условиях пристальное внимание уделяется будущим контрактам в рамках гособоронзаказа. На предстоящие три года требования к контролю исполнения контрактов возрастут на всех уровнях.

«Принятые меры позволят обеспечить выполнение государственного оборонного заказа на уровне не менее 99%. В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», - отметил Шойгу.

Еще один важный вопрос - подготовка мобилизованных военнослужащих. Опытные инструкторы обучают бойцов навыкам тактической стрельбы: точному выбору цели, стрельбе из неудобных положений, быстрой смене позиции. Рядом оттачивают навыки мобилизованные в части материально-технического обеспечения, у которых свои нормативы по развертыванию района массовой заправки техники.

«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше трехсот тысяч резервистов, в том числе добровольцев», - констатировал министр.

В Минобороны особое значение уделяют увеличению числа младшего командного состава. Программа создания новых учебных центров при федеральных государственных вузах страны начала действовать в прошлом году. Признана перспективной, и будет расширена. Также на коллегии обсуждался вопрос капитального строительства. Кроме того, в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения уже возводится инфраструктура для размещения новых ракетных комплексов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов