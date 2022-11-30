Шойгу сообщил об увеличении финансирования гособоронзаказа в 1,5 раза в 2023 году

По словам министра, это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Финансирование гособоронзаказа в 2023 году вырастет в 1,5 раза, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сегодня.

«В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза», - сказал он.

По словам министра, рост объема финансирования обеспечит части постоянной готовности ВС РФ вооружением на уровне 97%. На заседании Шойгу также заявил, что принятые в отношении гособоронзаказа меры позволят обеспечить его выполнение на уровне не менее 99%.

Глава военного ведомства рассказал и о подготовке более 8 000 экипажей бронетехники, расчетов артиллерии, ПВО, БЛА и РЭБ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов