Шойгу заявил, что в пяти соединениях РВСН будут развернуты новые ракетные комплексы

По линии космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае, добавил министр.

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Новые ракетные комплексы будут развернуты в пяти соединениях РВСН, заявил сегодня, 30 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В завершение заседания обсудим проект перечня объектов капитального строительства на следующий год. На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов», - сказал он на заседании коллегии оборонного ведомства.

Министр добавил, что по линии космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае, а в ВМФ переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в поселке Гаджиево и объекты основного пункта базирования в Каспийске.

Также он рассказал, что особое внимание в капитальном строительстве МО РФ в 2023 году будет уделено объектам ядерных сил.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов