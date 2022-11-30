Шойгу заявил, что в пяти соединениях РВСН будут развернуты новые ракетные комплексы
Новые ракетные комплексы будут развернуты в пяти соединениях РВСН, заявил сегодня, 30 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В завершение заседания обсудим проект перечня объектов капитального строительства на следующий год. На текущий момент в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов», - сказал он на заседании коллегии оборонного ведомства.
Министр добавил, что по линии космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае, а в ВМФ переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в поселке Гаджиево и объекты основного пункта базирования в Каспийске.
Также он рассказал, что особое внимание в капитальном строительстве МО РФ в 2023 году будет уделено объектам ядерных сил.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов