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Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО

12:50 30.11.2022
Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, отметил глава МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации. Об этом заявил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения», - сказал он, выступая на Коллегии МО РФ.

Кроме того, министр подчеркнул, что в настоящее время совершенствуется контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения врага.

«К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы “Торнадо-С” и артиллерийские системы большой мощности “Малка”», - добавил Шойгу.

По его словам, это дает возможность эффективно наносить поражение зарубежным реактивным и артиллерийским системам.

Россия начала специальную военную операцию утром 24 февраля. Ее цели - защитить Луганскую и Донецкую народные республики, жители которых подвергались геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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