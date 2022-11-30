Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе спецоперации. Об этом заявил Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
«Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения», - сказал он, выступая на Коллегии МО РФ.
Кроме того, министр подчеркнул, что в настоящее время совершенствуется контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения врага.
«К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы “Торнадо-С” и артиллерийские системы большой мощности “Малка”», - добавил Шойгу.
По его словам, это дает возможность эффективно наносить поражение зарубежным реактивным и артиллерийским системам.
Россия начала специальную военную операцию утром 24 февраля. Ее цели - защитить Луганскую и Донецкую народные республики, жители которых подвергались геноциду со стороны киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.