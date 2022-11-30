Шойгу: «Торнадо-С» и «Малка» эффективны в борьбе против иностранных артсистем

В ходе заседания коллегии Минобороны министр обороны России сообщил, что в ходе специальной военной операции тестируются новые способы применения ракетных войск и артиллерии.

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Министр обороны России Сергей Шойгу констатировал эффективность российских систем «Торнадо-С» и «Малка» в контрбатарейной борьбе с украинской артиллерией иностранного производства.

Во время заседания коллегии Минобороны он сообщил, что в ходе специальной военной операции тестируются новые способы применения ракетных войск и артиллерии.

«Совершенствуется контрбатарейная борьба, как одна из основных задач огневого поражения противника. К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка". Это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы», - заметил Шойгу.

Также министр обороны отметил, что особое внимание в капитальном строительстве МО РФ в 2023 году будет уделено объектам ядерных сил.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов